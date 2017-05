C’è sempre una canzone: Il 12 maggio Paola De Simone incontra Fabio Concato

A “C’è sempre una canzone” arriva Fabio Concato. Si intitola “Gigi” il suo nuovo album in uscita venerdì 12 maggio e proprio venerdì il fine cantante milanese sarà il grande ospite di Paola De Simone, per raccontarci questa nuova avventura discografica. “Gigi”, che poi è il nome di suo padre cui Concato deve l’amore per la musica, contiene storiche perle della sua discografia riproposte in versione jazz grazie agli arrangiamenti di Paolo Di Sabatino, altro ospite della puntata. Vi aspettiamo!