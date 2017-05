Migranti: Morti oltre 30mila in quindici anni. Il 60percento senza nome e identità

Migranti. Negli ultimi quindici anni oltre 30mila persone sono morte cercando di attraversare il Mediterraneo. Il 60 per cento di loro resta senza nome e senza un’identità. Il Parlamento ha approvato una mozione per implementare programmi e finanziamenti per dare un nome alle vittime. Mozione presentata da Milena Santerini Deputato del gruppo Per l’Italia-Centro democratico, presidente dell’Alleanza parlamentare contro intolleranza e razzismo dal Consiglio d’Europa.