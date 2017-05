Piazza InBlu, in primo piano il Testo del Governo che rende obbligatori i Vaccini per l’iscrizione a Scuola

Il 12 maggio a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano del Testo del Governo per rendere Obbligatori i Vaccini per l’iscrizione a Scuola. Attenzione panche anche sul Viaggio di Papa Francesco a Fatima. E come ogni venerdi dedicheremo Spazio e Tempo alla Nostra Salute: Parleremo di Celiachia

