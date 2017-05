“A TEMPO DI MUSICA”, sabato 13 – QUATTRO INCONTRI SULLA CULTURA ROCK

Generazioni e tematiche trasversali a confronto sulla cultura rock: è l’argomento di quattro incontri che si stanno svolgendo ogni settimana in una delle più suggestive sale di Palazzo Ducale, a Genova. La rassegna prende a prestito, per il titolo, una canzone dei Rolling Stones: It’s Only Rock’n’Roll. Ma si capisce che “non è solo rock”, anzi. Scorrendo i temi affrontati – la rivoluzione sessuale, la festa, la moda, la protesta – ci si accorge che il rock è una chiave di lettura di mezzo secolo di storia sociale e del costume. Invitati a confrontarsi in uno storytelling che alterna filmati, attori dal vivo ed esperienze personali, sono alcuni dei protagonisti della musica contemporanea, da Elodie a Chiara, da Samuel a Roberto Vecchioni, che chiuderà la rassegna giovedì 18. Paolo Prato ne parla con l’ideatore, il critico musicale del Secolo XIX Renato Tortarolo.