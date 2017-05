Ecclesia la domenica alle 9. Viaggio del Papa a Fatima

Ma il 14 Maggio presentiamo anche l’imminente Corsa dei Miracoli nella diocesi di Treviso per sostenere il gemellaggio della locale Caritas in Giordania nell’ambito della campagna “Syria Peace is Possible”. Parliamo di medicina e tumori, proseguiamo nell’ascolto della Missa in angustiis di Franz Joseph Haydn, incontriamo i promotori della petizione europea “Uno di noi” per la difesa degli embrioni. Focus anche sulla fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana che è in attesa di un nuovo direttore. Infine, ci spostiamo in Afghanistan, dove 13 anni fa, durante la guerra, diverse congregazioni religiose insieme hanno dato vita al centro per bambini disabili di Kabul.