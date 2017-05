Il Portone di Bronzo: I veggenti bambini di Fatima, elevati agli onori degli altari – Podcast del 14 maggio 2017

I veggenti bambini di Fatima, elevati agli onori degli altari sabato 13 maggio, a cento anni esatti dalla prima delle sei apparizioni, da Papa Francesco in occasione del suo diciannovesimo viaggio internazionale in Portogallo, sono al centro della puntata del Portone di Bronzo in onda domenica alle 19.50. Rita Salerno ospiterà ancora Lodovica Maria Zanet, collaboratrice del dipartimento di filosofia dell’università cattolica di Milano e della postulazione generale per le cause dei santi della congregazione salesiana nonché autrice di un testo intitolato “La santità dimostrabile”, per ripercorrere il lungo e complesso procedimento che ha portato i due fratellini alla gloria degli altari.