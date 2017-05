‘Ndrangheta: Maxi-operazione a Isola Capo Rizzuto. Smantellata la cosca Arena

Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta a Isola Capo Rizzuto. Smantellata la cosca Arena, che controllava il Centro per richiedenti asilo di Sant’Anna e lucrava sui fondi per l’accoglienza. 68 i fermi, in manette anche il governatore della Misericordia di Isola, Leonardo Sacco, e il parroco del paese, don Edoardo Scordio. L’inchiesta è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri. Sentiamolo al microfono di Giorgia Bresciani