Damasco smentisce Usa su esecuzioni di massa in Siria. Le Ong: nelle  4 zone di tregua la violenza è diminuita del 94%

Il governo siriano nega ”categoricamente” le accuse degli Usa sulle esecuzioni di massa nel carcere e sul crematorio per bruciare le vittime. L’agenzia ufficiale governativa siriana Sana cita una non meglio precisata “fonte responsabile al ministero degli esteri”, secondo cui “le asserzioni dell’amministrazione americana sul cosiddetto crematorio della prigione di Saydnaya fanno parte di una storiella ideologica staccata dalla realtà”. Intanto, secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, è diminuito fino al 94% il grado di violenza in Siria nelle “zone di de-escalation” definite dall’accordo di Astana raggiunto 10 giorni fa da Russia, Iran e Turchia, col benestare dell’Onu e con l’assenso di fatto degli Stati Uniti; collegamento con Beirut, Lorenzo Trombetta, corrispondente Ansa per il M.O.