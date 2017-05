Marcel Proust e la sua Recherche sono i protagonisti della puntata di Pensieri e Parole

Marcel Proust e la sua Recherche sono i protagonisti della ventesima puntata di Pensieri e Parole IN ONDA DOMENICA 21 maggio alle 12.30. Laura Valente ricorderà la vita e le opere dello scrittore francese oltre a leggere alcune tra le sue pagine più intense.

Il momento dell’attualità sarà dedicato alla classifica dei saggi più venduti, interessante riscontro dei temi che maggiormente appassionano gli italiani in questo periodo.

Spazio dell’intervista, infine, con Caterina Soffici, giornalista e scrittrice di grande spessore che ha da poco pubblicato per Feltrinelli “Nessuno può fermarmi”, il suo primo romanzo ambientato nella Little Italy di Londra degli anni ’40 e al naufragio dell’ Arandora Star, in cui persero la vita 446 italiani