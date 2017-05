Piazza InBlu, Si parla di Russiagate. Attenzione poi sulle Elezioni presidenziali in Iran, Infine spazio anche alla politica italiana

Il 19 maggio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo ancora del Russiagate, tornato in primo piano dopo una nuova intercettazione telefonica. Attenzione puntata poi sulle Elezioni presidenziali in Iran. Spazio anche alla politica italiana con il dibattito sulla Legge Elettorale. Come ogni venerdì dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute: parleremo di spondilite.

Per intervenire in trasmissione :

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152