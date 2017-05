Bufera sulla campagna elettorale di Trapani: dopo la richiesta di soggiorno obbligato per il candidato Tonino D’Alì, provvedimento della magistratura colpisce anche l’altro candidato del centrodestra Buona La Prima, Venerdì 19 maggio alle 18,13

Intervista a Emanuele Lauria, giornalista di Repubblica-Palermo

Mazzette sui fondi riguardanti il trasporto marittimo. Politici indagati. Un’operazione dei carabinieri dei comandi provinciali di Palermo e Trapani, coordinata dalla procura di Palermo, ha fatto scattare gli arresti domiciliari per il deputato regionale Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani e adesso candidato nuovamente sindaco, e per il funzionario della Regione Siciliana Giuseppe Montalto. E’ andato invece in carcere l’armatore Ettore Morace, a.d. di Liberty Lines, la più grande azienda di trasporti marittimi veloci per passeggeri, dopo l’acquisizione lo scorso anno dell’ex Siremar. L’accusa è di corruzione; Emanuele Lauria, giornalista di Repubblica-Palermo