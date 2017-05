Ecclesia la domenica alle 9. Focsu sul progetto Gaudium nella diocesi piemontese di Mondovì

Focsu sul progetto Gaudium nella diocesi piemontese di Mondovì per l’accompagnamento e l’integrazione delle persone portatrici di fragilità mentale. Ma il 21 maggio torniamo anche a parlare della morte di 3 sorelle rom a Roma nell’incendio del camper in cui vivevano con la numerosa famiglia. Affrontiamo il tema della correzione genetica con la nuova tecnica CRISPR. Proseguiamo nell’ascolto della Missa in angustiis di Franz Joseph Hadyn. Andiamo a Genova in vista dell’imminente visita del Papa. E, infine, ci spostiamo in Venezuela dove – per la pace nel paese latinoamericano – domenica e’ in programma una giornata di preghiera.