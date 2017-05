Grecia: Paese sotto pressione per le nuove misure di austerità

La Grecia sotto pressione per le nuove misure di austerità approvate dal governo per sbloccare gli aiuti dei creditori. La popolazione non regge più il peso. Nei giorni scorsi scontri davanti al parlamento. Il racconto di Marta Piccoli, lavora ad Atene nel progetto Caritas – Migranti, intervistata da Marino Galdiero