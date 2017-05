Pomeriggio InBlu, tornano i The Kolors. Stash ne parla con Raffaella Frullone e Marco Parce

Dopo un’attesa lunga 2 anni, venerdì 19 maggio torna il progetto The Kolors con il disco “You” che anticipa un’estate a suonare in giro per l’Italia: Stash lo ha raccontato a Raffaella Frullone e Marco Parce partendo dal ruolo della comunicazione social nella vita quotidiana. Ascolta l’intervista integrale.