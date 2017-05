Radio Libera Tutti – Una … “dolcissima” puntata

Questa settimana abbiamo invitato in Ospedale un pasticcere: si chiama Federico Prodon ed è specializzato in crostate e dolci al bicchiere. Di fronte a lui Clara, Emanuela, Federica e Sara, quattro ragazze ricoverate in ospedale che gli chiederanno di tutto: dal segreto per un tiramisù perfetto, fino al dolce perfetto per una dichiarazione d’amore.