Il Portone di Bronzo: Nel cuore della Specola Vaticana – Podcast del 21 maggio 2017

Il Portone di Bronzo, in onda domenica 21 maggio alle 19.50, entra nella Specola Vaticana per far conoscere agli ascoltatori uno degli osservatori astronomici più antichi al mondo, in occasione della conferenza scientifica dedicata ai buchi neri e alle onde gravitazionali che ha radunato, dal 9 al 12 maggio scorso, nella sede di Castel Gandolfo gli studiosi di cosmologia più importanti del pianeta per ricordare l’attività di monsignor George Lemaitre, che fu direttore dell’accademia pontificia, a cui viene attribuita la genesi della teoria sull’origine dell’universo.