Piazza InBlu, via libera dell’Unione europea alla Manovrina italiana. Sguardo rivolto anche al Trump’s Tour

Il 23 maggio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, del via libera dell’Unione europea alla Manovrina italiana. Attenzione puntata anche sul Tour mediorientale del Presidente Usa Donald Trump che si appresta ad arrivare in Italia per il G7 di Taormina. Nella seconda parte rifletteremo sulla terribile “Balena Blu”..

