Card. Bagnasco: “Il populismo non è la risposta ma non va snobbato”

Card. Bagnasco: “Il populismo non è la risposta ma non va snobbato”

Card. Bagnasco: “Il populismo non è la risposta ma non va snobbato”

Bagnasco: il populismo non è la risposta ma non va snobbato, così il cardinale arcivescovo di Genova nella sua ultima relazione da presidente della Cei. Alla guida della chiesa per due mandati esprime un bilancio al microfono di Marino Galdiero