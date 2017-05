Tommi Kuti ospite di Marco Parce e Raffaella Frullone a Pomeriggio InBlu

Tommi Kuti è un italiano di seconda generazione che si è fatto portavoce dei tanti “afroitaliani” come lui, giovani nati o cresciuti in Italia ma con genitori provenienti dall’Africa, storie di quotidianità e di integrazione; ha raccontato a Raffaella Frullone e Marco Parce che il suo disco per la Universal arriverà entro la fine del 2017. Ascolta l’intervista integrale