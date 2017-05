Filippine. Miliziani vicini all’Isis hanno preso in ostaggio un sacerdote e diversi fedeli

Filippine. Miliziani vicini all’Isis hanno preso in ostaggio un sacerdote e diversi fedeli in una chiesa a Marawi nel sud. Proprio ieri il presidente Duterte ha dichiarato la legge marziale nella regione di Mindanao. Sentiamo Padre Giorgio Vicini superiore del Pime, Pontificio Istituto Missioni Estere, che per anni ha vissuto nelle Filippine. Intervista di Antonella Mitola