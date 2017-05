Papa Francesco: “Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che procedono a testa bassa per ridare loro speranza”

Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che procedono a testa bassa per ridare loro speranza: lo ha ricordato Papa Francesco durante l’udienza generale in piazza san Pietro in cui ha sottolineato che la terapia della speranza inizia ascoltando. Il servizio di Rita Salerno