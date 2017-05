Carceri: Antigone, in Italia aumentano i detenuti

Nelle carceri italiane i detenuti ricominciano ad aumentare anche se diminuiscono i reati. Lo mette in luce è l’associazione Antigone nel suo rapporto annuale. Negli ultimi sei mesi sono 56.436 i detenuti, con un tasso di tasso di sovraffollamento al 112 %. In particolare, sono cresciuti gli stranieri, un terzo. Forti i rischi di radicalizzazione come spiega Alessio Scandurro, curatore del rapporto al microfono di Franco Rossi.