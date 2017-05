Migranti, E’ polemica dopo la denuncia di MSF e SOS Mediterranee nei confronti della Guardia costiera libica Buona la prima, giovedì 25 maggio alle 18.13

Migranti – E’ polemica dopo la denuncia di MSF e SOS Mediterranee nei confronti della Guardia costiera libica, che, due giorni fa, avrebbe sparato colpi in aria vicino ai barconi in difficoltà scatenando il panico e facendo finire in mare oltre 60 persone. Il governo italiano, dopo gli accordi di Roma, ha già consegnato alcune motovedette a Tripoli e altre ne verranno consegnate insieme a gommoni, satellitari e agli aiuti per completare il sistema di controllo radar dei confini al Sud del Paese; Oliviero Forti, responsabile Ufficio immigrazione Caritas italiana