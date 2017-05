A Gabriel Garcia Marquez è dedicata la puntata di Pensieri e Parole – Podcast del 28 maggio 2017

Premio Nobel nel 1982, con i suoi romanzi ha dato nuova linfa a tutta la letteratura latino-americana e il suo “Cent’anni di solitudine” è considerato, dopo il “Don Chisciotte” di Cervantes, il libro più importante in lingua spagnola. A Gabriel Garcia Marquez è dedicata la 21esima puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 28 Maggio alle 12.30.

Per il momento dell’attualità, Laura Valente darà uno sguardo alla classifica dei libri più venduti ed infine, per l’intervista della settimana, sarà ospite gradita Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998, che presenterà il suo ultimo libro, “Io rinasco”, Edizioni San Paolo.