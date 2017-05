ll Portone di Bronzo: don Alessandro Omizzolo, astronomo e prete, per studiare le periferie del Creato – Podcast del 28 maggio 2017

ll Portone di Bronzo: don Alessandro Omizzolo, astronomo e prete, per studiare le periferie del Creato – Podcast del 28 maggio 2017

ll Portone di Bronzo: don Alessandro Omizzolo, astronomo e prete, per studiare le periferie del Creato – Podcast del 28 maggio 2017

Il Portone di Bronzo, in onda domenica 28 maggio alle 19.50, ha i riflettori puntati sulla Specola Vaticana presente nell’osservatorio astronomico di proprietà del Vaticano, che rappresenta uno dei centri di ricerca scientifica tra i più antichi al mondo. E ce lo illustra con l’aiuto di don Alessandro Omizzolo, astronomo e prete impegnato in parrocchia a Padova il sabato e la domenica, mentre dal lunedì al venerdì è a Castel Gandolfo, dove ha sede la Specola, per studiare le periferie del Creato, cioè gli ammassi di galassie.