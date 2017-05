Legge di Bilancio: Il premier Gentiloni ha firmato il decreto

47miliardi in 25 anni per infrastrutture e sicurezza. Il premier Gentiloni ha firmato il suo decreto che stabilisce come ripartire il Fondo investimenti previsto nell’ultima legge di Bilancio. La parte più grande, 20,4 miliardi di euro va in infrastrutture ferroviarie, stradali, per il trasporto pubblico locale, per porti e il Mose. Sentiamo Marco Ponti, docente di economia dei trasporti.