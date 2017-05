Papa in Sud Sudan: Il viaggio non avverrà nel 2017

Il viaggio del Papa in Sud Sudan non ci sarà nel 2017: ad annunciarlo oggi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Greg Burke che ha precisato: quest’anno non sarà possibile. Il servizio di Alessandra Giacomucci.