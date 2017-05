ILVA – Sciopero di 4 ore domani, mentre dal Mise fanno sapere che fino al 2023 nessun esubero e 4.800 in cassa integrazione Buona la prima, Mercoledì 31 maggio alle 18.13

Intervista a Massimiliano Di Giorgio, giornalista Reuters

Sciopero di 4 ore domani dei lavoratori Ilva in concomitanza con il nuovo vertice al Mise per discutere dei piani industriali presentati dalle due cordate interessate a rilevare l’azienda, che prevedono tagli (5-6000 esuberi secondo i sindacati). Intanto fonti del ministero precisano che nessun lavoratore dell’Ilva sarà licenziato e/o lasciato privo di protezione, ma che tutti i lavoratori non assunti dall’acquirente rimarranno in capo all’amministrazione straordinaria per la durata del programma e potranno essere impiegati nelle attività di decontaminazione eseguite dalla procedura. Inoltre i numeri dei tagli previsti nell’offerta presentata da Am Investco sono suscettibili di miglioramento, per espressa dichiarazione dell’offerente; Massimiliano Di Giorgio, giornalista Reuters