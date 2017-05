Piazza InBlu, primo piano sull’uscita USA dall’Intesa sul Clima e continueremo a seguire anche la vicenda Ilva

Il 1 Giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano l’ormai sempre più probabile uscita degli Usa di Trump dall’Intesa sul Clima di Parigi. Ma continueremo a seguire anche la vicenda Ilva, in attesa di conoscere i dettagli il Piano per l’Azienda che prevede oltre 5mila esuberi.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152