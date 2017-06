Intervista a Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino nella puntata di Pensieri e Parole.

Giacomo Leopardi, il più grande poeta dell’Ottocento italiano, ma straordinariamente moderno in quanto a tematiche, è il protagonista della 22esima puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 4 giugno alle 12.30. Senza la “siepe” nell’animo degli artisti, non si conoscerebbe la bellezza dell’animo umano. Per il momento dell’attualità, Laura Valente ha raccolto in rete una serie di interessanti curiosità sul mondo dei libri. E infine, per l’intervista della settimana, ai microfoni di Inblu Radio ci sarà Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, oggi nelle vesti di scrittore, per raccontarci il suo folgorante debutto da romanziere con “Dove tutto è a metà”, edito da Mondadori.