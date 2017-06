Economia – Il Pil italiano cresce più delle attese: +1,2% annuo. Padoan chiede a Bruxelles uno ‘sconto’ di 9 miliardi Buona la prima, Giovedì 1 giugno alle 18.13

Intervista a Luigino Bruni, economista

E’ di circa lo 0,5% del Pil, ossia quasi 9 miliardi, lo ’sconto’ che chiede il Ministro dell’Economia Padoan a Bruxelles per quanto riguarda l’aggiustamento del saldo strutturale. Rispetto allo 0,8% concordato nel Def e approvato dal Parlamento, la correzione del deficit sarebbe invece dello 0,3%. Se la Commissione Ue accettasse, con le risorse derivanti da tale sconto, circa 9 miliardi, verrebbe scongiurato l’aumento dell’Iva e delle accise con soli 6-7 miliardi anziché con i 15-16 mld che risultano dalla post manovrina, ora all’esame del Parlamento. Intanto l’Istat fa sapere che il Pil è aumentato dell’1,2% su base annua; Luigino Bruni, economista, Università di Roma Lumsa