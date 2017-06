Usa fuori dall’accordo sul clima: “Un disastro per l’umanità e per il pianeta”

Un disastro per l’umanità e per il pianeta: così monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia accademia delle Scienze commenta in Ecclesia, al microfono di Alessandra Giacomucci, la decisione del presidente degli Stati Uniti di sfilarsi dall’accordo sul clima di Parigi.