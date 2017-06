Ecclesia la domenica alle 9. Andiamo nella diocesi di Ventimiglia – puntata del 4 giugno 2017

Andiamo nella diocesi di Ventimiglia – San Remo dove la veglia di Pentecoste è stata celebrata insieme da cattolici, valdesi, luterani e ortodossi. Ci spostiamo al festival dell’Economia in corso fino al 4 giugno a Trento e poi alla festa dei popoli a Roma e ancora a Benevento per conoscere la rete dei piccoli Comuni del Welcome. Ascoltiamo il Sanctus della Missa in angustiis di Franz Joseph Haydn. Infine, oltrepassiamo la frontiera e arriviamo in Cina, dove 28 anni fa in piazza Tienammen venne repressa la rivolta dei giovani per la liberta’.