C’è sempre una canzone: le nuove interviste di questa settimana con Paola De Simone

Poker d’assi per la settimana di “C’è sempre una canzone”: Omar Pedrini, Alex Britti, Joe Barbieri e l’arpista Fioraleda Sacchi saranno infatti i grandi protagonisti degli approfondimenti condotti da Paola De Simone. Tutti loro interverranno a raccontare i recenti progetti discografici e le loro tournée in preparazione, coadiuvati – come nel format del programma – da collaboratori e importanti penne della scena musicale. Non mancheranno le giovani proposte, per offrirci una finestra sempre aperta sulle nuove generazioni di cantautori e interpreti.