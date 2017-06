Crisi diplomatica nel Golfo: Arabia Saudita, Egitto, Bahrein, Emirati e Yemen accusano il Qatar

Crisi diplomatica nel Golfo: Arabia Saudita, Egitto, Bahrein, Emirati e Yemen accusano il Qatar, filo iraniano, di sostenere e proteggere numerosi gruppi terroristici, chiudono le frontiere e richiamano gli ambasciatori. Immediate le ripercussioni commerciali: quattro compagnie aeree arabe da domani sospenderanno i voli per Doha che in una nota ufficiale rigetta le accuse e considera ingiustificata la rottura dei rapporti. Ma intanto il ricchissimo emirato – che sta investendo in Europa e in America – si ritrova isolato dal punto di vista geografico. Sulle conseguenze della peggior crisi – dalla nascita oltre 35 anni fa – del Consiglio di cooperazione del Golfo abbiamo raccolto ha raccolto il commento dell’inviato de Il Sole 24 ore Alberto Negri