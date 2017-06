Piazza InBlu, in primo piano il Terrorismo. Si parla anche dei 5 Paesi arabi che hanno interrotto le relazioni con il Qatar.

Il 6 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, ancora in primo piano il Terrorismo e la vigilia di voto in Gran Bretagna. Ma parleremo anche dei 5 Paesi arabi che hanno interrotto le relazioni con il Qatar accusato di finanziare gli estremisti. Spazio anche a una riflessione sulla possibilità per l’ex Boss di Cosa Nostra Totò Riina, gravemente malato, di continuare a scontare la pena ai domiciliari.

