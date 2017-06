ll Portone di Bronzo: La seconda parte dell’intervista al card. Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

Il Portone di Bronzo in onda domenica 11 giugno ospita ancora il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che si sofferma sulla riforma della curia romana a cui sta lavorando Papa Francesco e di che cosa in concreto si occupa il dicastero che guida dal 2007. Il porporato racconta anche della volta in cui il Papa ha visitato il Pontificio Consiglio per conoscere di persona l’attività della comunità di lavoro.