Migranti – Quasi il 4% delle persone che arrivano in Italia hanno problemi di salute mentale. L’approccio integrato dell’INMP di Roma

Intervista a Massimiliano Aragona, Unità operativa di salute mentale, INMP

Il crescente numero di rifugiati, richiedenti asilo e migranti pone diverse sfide alla salute mentale in Italia e in tutta Europa: dalle politiche ai programmi, dai servizi all’assistenza. L’Istituto Nazionale per la salute dei Migranti e il contrasto alle malattie della Povertà, a Roma, ogni anno offre servizi e cure a 700-800 persone con problemi di salute mentale, spesso depressioni e disturbi post-traumatici; Massimiliano Aragona, Unità operativa di salute mentale INMP