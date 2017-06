Papa Francesco: “Non siamo mai soli per questo dobbiamo rivolgerci a Dio come ad un papà”

Non siamo mai soli per questo dobbiamo rivolgerci a Dio come ad un papà: è quanto ha sottolineato Papa Francesco all’udienza generale in cui ha ricordato che c’è tanto bisogno di pregare per la pace in Medio Oriente. Il servizio di Rita Salerno