Legge elettorale: Tutto da rifare

Tutto da rifare per la legge elettorale. Il testo, dopo il caos sul voto in aula, torna in commissione. Scambio di accuse tra Cinque stelle e democratici sul rispetto degli accordi. Il servizio di Pierachille Dolfini

«Il rinvio in commissione non è un buon segnale» dice il politologo Roberto Cartocci puntando il dito contro il sì dei Cinque stelle all’emendamento che vuole equiparare il sistema di voto speciale che assegna gli 11 seggi del Trentino alto Adige a quello in vigore in tutta Italia. Ma ascoltiamo Cartocci