Il 9 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano i risultati delle elezioni britanniche con uno sguardo alle legislative francesi di domenica, senza dimenticare il voto delle amministrative in casa nostra dando spazio anche al caos legge elettorale. E poi come ogni venerdì dedicheremo spazio e tempo alla salute. Parleremo di tiroide.

Per intervenire:

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152

