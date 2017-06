Sabato 11 giugno, Papa Francesco incontra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Grande attesa al Quirinale per la visita del Papa. Francesco si recherà nella residenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella sabato mattina alle 11. Evento che inBlu si prepara a seguire con commenti, cronaca e interviste nei Gr e in Ecclesia dove già venerdì con lo storico Agostino Giovagnoli si parlerà dell’importanza di questo appuntamento e dei rapporti tra Santa Sede e Stato italiano. A commentare invece sabato l’esito dell’incontro sarà lo storico ed editorialista Paolo Pombeni. Mentre da lunedì è in agenda una nuova sessione di confronto del Consiglio dei Cardinali, voluto dal Papa per studiare, tra l’altro, la riforma della Curia.