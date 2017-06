Una nuova settimana con i programmi di inBlu Radio

Grande attesa al Quirinale per la visita del Papa. Francesco si recherà nella residenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella sabato mattina alle 11. Evento che inBlu si prepara a seguire con commenti, cronaca e interviste nei Gr e in Ecclesia dove già venerdì con lo storico Agostino Giovagnoli si parlerà dell’importanza di questo appuntamento e dei rapporti tra Santa Sede e Stato italiano. A commentare invece sabato l’esito dell’incontro sarà lo storico ed editorialista Paolo Pombeni. Mentre da lunedì è in agenda una nuova sessione di confronto del Consiglio dei Cardinali, voluto dal Papa per studiare, tra l’altro, la riforma della Curia.

Attualità

I radiogiornali in onda ad ogni ora dalle 7 alle 19 informano sui principali temi di attualità, dalla politica , con l’iter della nuova legge elettorale, agli esteri, con l’ondata di attentati e la risposta delle istituzioni e della società civile che sta sconvolgendo l’Europa, e più in generale il Medio Oriente, come quello in Iran a firma dell’Isis . A questo proposito Antonella Mazza Teruel ha intervistato Nicola Pedde, direttore dell’ Institute for Global Studies . dalla vita della Chiesa alla cronaca, fino alle storie di generosità e solidarietà. Attenzione questa settimana anche ai risultati delle elezioni nel regno Unito con la debole vittoria di Theresa May alle elezioni parlamentari in Francia che vedranno l’eventuale turno di ballottaggio previsto per il 18 giugno. L’intervista a Giorgio Ferrari, da Londra , per il quotidiano Avvenire, intervistato da Elena Seno

L’intervista a Nicola Pedde, direttore dell’ Institute for Global Studies:

Sport

Per il nostro buongiorno inBlu sportivo colazione con il campione italiano ed Europeo di triathlon Alessandro Fabian. Spazio poi alle attività della nazionale di Ventura e dell’under 20. Riflettori sulla finale scudetto per il basket maschile con Trento e Venezia. Formula Uno. La Ferrari vuole vincere anche in Canada Tennis. Internazionali di Francia con Claudio Paglieri giornalista del Secolo XIX Per la scherma le ultime notizie dai Campionati assoluti a Gorizia. Ampia pagina poi su sport e disabilità. Presentata OSO la comunità digitale per i disabili di Fondazione Vodafone Inoltre con Alessandro Ottenga che cura “Able to Play” conosceremo questa nuova piattaforma multimediale. Faremo il punto sulla protesta delle discipline estromesse dalla convezione nazionale Coni con l’insegnate di Yoga Francesca D’Errico Il disco del fine settimana ci sarà consigliato dal disegnatore di fumetti Antonio Pannullo.

Buongiorno in Blu e Piazza inBlu

Nei due programma del mattino (dal lunedì al venerdì dalle 7.05 alle 10.00) aperti da una ampia rassegna stampa dei principali quotidiani in edicola, Chiara Placenti presenta i temi di attualità più “caldi” con l’aiuto di esperti e protagonisti, alternandoli a storie originali con la testimonianza dei protagonisti.

Mattinata inBlu

La settimana di Mattinata InBlu inizia, il 12 giugno, con Kelly Russell , General Manager della Fondazione Colella, che porta avanti il progetto Porta Nuova Smart Community con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile nel quartiere di Porta Nuova a Milano. Martedì, come sempre, protagonisti i libri e gli autori. Con noi il 13 giugno Silvia Bencivelli per “Le mie amiche streghe” (Einaudi) e Nora Venturini per “L’ora di punta” (Mondadori). Mercoledì 14 giugno, come sempre, spazio alle storie di musica con Dante Cerati e alle riflessioni a cura di Suor Roberta Vinerba. Giovedì 15 giugno, Fabio Fulco ci racconterà il suo esordio alla regia con ‘Il crimine non va in pensione’. Antonio Calbi ci racconterà invece il programma della rassegna IL TEATRO CHE DANZA sui palcoscenici del teatro Argentina a Roma. Infine, venerdì 16 giugno, tanti appuntamenti per il week end.

Mattinata InBlu va in onda dalle 10.06 alle 12.00 dagli studi di Milano e Roma. Con Max Occhiato e Daniela Lami.

Cosa c’è di buono

La settimana di “Cosa c’è di buono?” si aprirà con l’intervento radiofonico di Simona Rapparelli per Radio Ticino, Pavia. Martedì ascolteremo, in diretta, Giulietta Pagliaccio, Presidente di FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, quindi proseguiremo la puntata con Lucia Pignatelli, ideatrice di Biblioasino. Mercoledì ci collegheremo con Stefania Brunelli per Radio ECZ, Brescia ed intervisteremo Paola Pozzo, socio fondatore della cooperativa sociale L’Officina. Giovedì, invece, ospite nei nostri studi di Milano, il Presidente della Falegnameria Sociale Bricheco, Giampaolo Artoni. Venerdì, infine, la settimana si concluderà con l’intervento radiofonico di Gianni Branca per Radio Orizzonti, Saronno e con una storia “senza tempo”: intervisteremo, infatti, Adrian Rodriguez Cozzani, l’ultimo costruttore di clessidre.

Pomeriggio in Blu

Questa settimana il programma pomeridiano in diretta è condotto da Francesca Lozito da Milano insieme a Marco Parce da Roma. Giovedì 15 giugno alle 15.06 Pomeriggio inBlu si apre con un ospite musicale: il giovane Giulio Wilson, prodotto da Enzo Iacchetti che partecipa anche al video del singolo di debutto “L’Oro un giorno”. Autore di Soli nel Midwest Giulio Wilson propone sonorità country che richiamano il mondo rurale da cui proviene: la campagna toscana.

Il Portone di Bronzo

Il Portone di Bronzo in onda domenica 11 giugno ospita ancora il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che si sofferma sulla riforma della curia romana a cui sta lavorando Papa Francesco e di che cosa in concreto si occupa il dicastero che guida dal 2007. Il porporato racconta anche della volta in cui il Papa ha visitato il Pontificio Consiglio per conoscere di persona l’attività della comunità di lavoro.

Un’opera in tre minuti

Il Twilight degli dei. L’armageddon del Valallah. Lo racconta Richard Wagner nel quarto ed ultimo capitolo della Tetralogia, il monumentale – perché a sipario calato la musica supera abbondantemente le quattro ore – Crepuscolo degli dei. La prima del Gotterdammerung, detto con il titolo tedesco, il 17 agosto 1876 nel teatro di Bayreuth. I nodi si sciolgono, le trame si compiono, e, come in un cerchio, tutto ritorna al punto iniziale. I temi musicali che raccontano oggetti, personaggi e sentimenti si fondono e ritornano al silenzio dell’inizio. Tradimenti, vendette. La morte di Sigfrido e il sacrificio di Brunilde che si getta nel fuoco sul quale brucia il cadavere dell’uomo che ha amato. Un finale con effetti speciali con il fuoco che divampa, il Reno che straripa, l’oro che ritorna nelle acque da cui era stato. sottratto e il Valhalla, la dimora degli dei, che avvolto dalle fiamme viene distrutto. Il Crepuscolo degli dei è il titolo che Pierachille Dolfini racconta questa settimana nella rubrica Un’opera in tre minuti in onda sabato 10 giugno alle 9.03 e alle 17.03.

PENSIERI E PAROLE

Premio Nobel per la letteratura nel 1959, il poeta siciliano Salvatore Quasimodo è il protagonista della 23esima puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 11 giugno alle 12.30. Laura Valente ne ricorderà la vita e le opere immortali anche grazie alla testimonianza di Alessandro Quasimodo, figlio del poeta e di Maria Cumani, attore e sceneggiatore che da anni promuove con cura e amorevole competenza la divulgazione delle opere dei suoi genitori.

Per il momento dell’attualità, Laura commenterà la classifica dei libri italiani più venduti di questa settimana.

Tana Libera Tutti

Viola ha 6 anni, studia danza e colora benissimo. Nella puntata di oggi ci racconterà qualcosa delle sue passioni e di un incontro speciale fatto in Ospedale: quello con la First Lady Melania Trump. Tana Libera Tutti è la trasmissione registrata con i bambini dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. In onda sabato 10 giugno dalle 14,36 alle 15,00

Radio Libera Tutti – A volte ritornano

Quando un ospite decide di tornare a trovarci, la nostra gioia è doppia. Felicissimi quindi, di riavere con noi Giulia Luzi, cantante e attrice. E’ tornata per conoscere Clara, 13 anni, ricoverata da alcuni mesi in ospedale. Con lei parlerà di musica, viaggi e sogni. Viola e Lorenzo, invece, chiederanno a Giulia di cantare insieme a lei le canzoni che amano di più: da Rovazzi a Fedez, passando per Gabbani e Alessandra Amoroso. Radio Libera Tutti è la trasmissione realizzata dai ragazzi ricoverati nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. In onda sabato 10 giugno dalle 17,06 alle 18,00.

Ecclesia la domenica

Ma l’11 giugno “guardiamo” insieme anche il video di Caritas Marche “Un passo in piu'”. Ascoltiamo il Benedictus della Missa in angustiis di Franz Joseph Haydn. Parliamo di oratori estivi e del diritto di asilo per i minori stranieri non accompagnati. Infine, incontriamo la giornalista Marina Corradi, autrice del libro “L’ombra della madre. Tre donne sole”.

0 0 0 0