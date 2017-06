Radio Libera Tutti – A volte ritornano

Quando un ospite decide di tornare a trovarci, la nostra gioia è doppia. Felicissimi quindi, di riavere con noi Giulia Luzi, cantante e attrice. E’ tornata per conoscere Clara, 13 anni, ricoverata da alcuni mesi in ospedale. Con lei parlerà di musica, viaggi e sogni. Viola e Lorenzo, invece, chiederanno a Giulia di cantare insieme a lei le canzoni che amano di più: da Rovazzi a Fedez, passando per Gabbani e Alessandra Amoroso.