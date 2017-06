Ecclesia la domenica alle 9. Crisi in Venezuela: parla il card. Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcivescovo di Mérida – puntata del 11 giugno 2017

Ma l’11 giugno “guardiamo” insieme anche il video di Caritas Marche “Un passo in piu'”. Ascoltiamo il Benedictus della Missa in angustiis di Franz Joseph Haydn. Parliamo di oratori estivi e del diritto di asilo per i minori stranieri non accompagnati. Infine, incontriamo la giornalista Marina Corradi, autrice del libro “L’ombra della madre. Tre donne sole”.