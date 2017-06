Elezioni francesi: Macron ’in marcia’ verso una maggioranza schiacciante

Dopo l’Eliseo, per Macron trionfo anche nel Parlamento francese, mai così dominato dalla maggioranza di governo, mentre crollano i socialisti e il Front National della Le Pen; forte calo dell’ affluenza. Massimo Nava editorialista del Corriere della Sera al microfono di Francesca Lozito

Macron ’in marcia’ verso una maggioranza schiacciante. Così dopo il primo turno delle legislative francesi. I dati definitivi danno

il partito “Republique en marche” al 32,3%. male il front nationale e i socialisti, da parigi Daniele Zappalà

Elezioni Legislative in Francia. L’affermazione di En Marche! si spiega non solo con l’onda lunga del successo di Macron alle presidenziali ma anche con la sonora sconfitta degli altri protagonisti politici alle urne. Lo ha detto al Buongiorno InBlu Francesco Maselli, giornalista da anni a Parigi, scrive per IL del Sole24ore che pubblica integralmente la sua newsletter sulla politica francese