Piazza InBlu, in primo piano le Elezioni Amministrative italiane. Un occhio anche a quelle Francesi e Britanniche

Il 13 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano le Elezioni Amministrative e i possibili riflessi sul piano politico nazionale. Ma guarderemo anche alle urne delle legislative francesi e poi in Gran Bretagna..ancora incerto il futuro del Governo May.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152