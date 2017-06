Istat – Meno nascite e più stranieri, ecco come cambia l’Italia. In calo la popolazione residente

Istat – Meno nascite e più stranieri, ecco come cambia l’Italia. In calo la popolazione residente

Intervista a Maurizio Ambrosini, sociologo, Università di Milano

La popolazione residente in Italia al 31 dicembre 2016 era pari a 60.589.445 di persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera, pari all’8,3% dei residenti a livello nazionale (10,6% al Centro-nord, 4,0% nel Mezzogiorno). Il bilancio demografico dell’Istat evidenzia che nel 2016 continua il calo dei residenti già riscontrato nel 2015. Il saldo è negativo per 76.106 unità, a causa dalla flessione della popolazione italiana (- 96.981), mentre la popolazione straniera aumenta di 20.875 unità. Il calo sarebbe stato ancora più cospicuo se non fosse per l’acquisizione della cittadinanza italiana di 202mila stranieri. Nel 2015 e nel 2016 i flussi migratori non sono riusciti a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale negativa; Maurizio Ambrosini, sociologo, Università statale di Milano