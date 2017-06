Piazza InBlu, in primo piano ancora il caso Riina. Sguardo anche al caso di malasanità scoppiato a Napoli e alla vicenda vaccini

Piazza InBlu, in primo piano ancora il caso Riina. Sguardo anche al caso di malasanità scoppiato a Napoli e alla vicenda vaccini

Piazza InBlu, in primo piano ancora il caso Riina. Sguardo anche al caso di malasanità scoppiato a Napoli e alla vicenda vaccini

Il 14 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano ancora il caso Riina, con la relazione del Presidente della Commissione Antimafia Bindi che ha relazionato in Commissione Bicamerale dopo aver fatto un sopralluogo nella struttura ospedaliera di Parma. Parleremo anche del caso malasanità di Napoli, ma anche della vicenda Vaccini. Il Veneto vuole impugnare il decreto sull’obbligo vaccinale.

Per intervenire:

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152