Papa Francesco: una madre non chiede la cancellazione della giustizia umana

Una madre non chiede la cancellazione della giustizia umana, perché ogni errore esige una redenzione, ma non smette mai di amare anche quando il figlio è peccatore: così Papa Francesco all’udienza generale in piazza San Pietro. Il servizio di Rita Salerno.